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Авария с участием школьного автобуса произошла на Кубани

Авария с участием школьного автобуса произошла на Кубани

Авария с участием школьного автобуса произошла в Славянском районе Краснодарского края на трассе "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк", информирует пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.  Уточняется, что также участником ДТП стал грузовик.

Установлено, что автобус не уступил дорогу ГАЗели и столкнулся с грузовиком. На момент ДТП в в салоне никого не было. От удара ГАЗель загорелась, возгорание ликвидировано прибывшим пожарными.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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