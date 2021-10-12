Дети сироты получили новые квартиры в Железноводске

В Железноводске 15 детей-сирот получили новые квартиры в поселке Иноземцево, информирует пресс-служба по информполитике аппарата ПСК.

Уточняется, что в каждой квартире был проведен ремонт – проведена чистовая отделка, установлены приборы учета коммунальных ресурсов и сантехника.

На торжественной церемонии присутствовал министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев, который поздравил новоселов с важным событием, пожелал, чтобы им было максимально комфортно в новом доме.