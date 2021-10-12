Мишустин: Россия и США должны вместе бороться с пандемией коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в своем обращении к участникам заседания Американо-Российского делового совета, что РФ и США могут и должны вместе бороться с пандемией коронавируса COVID-19. Видеоприветствие главы правительства опубликовано на сайте кабмина.

"Мы можем и должны сообща противостоять глобальным климатическим изменениям. Вместе бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул Мишустин.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превышает 238 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. В России выявлены 7 832 964 случая заражения коронавирусом, в США - 44 456 935.