Рябков и Нуланд обсудили состояние и перспективы отношений РФ и США

Во вторник, 12 октября, в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и старшего заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-американских отношений. "Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", - сказано в заявлении.

Кроме того, в ходе беседы с американским дипломатом Рябков отметил, что продолжение конфронтационной линии США применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации отношений Москвы и Вашингтона. "Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву. В ходе поездки, которая продлится до 13 октября, дипломат встретится с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации российского лидера Дмитрием Козаком.