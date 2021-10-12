Ломбард и квартира сгорели в Нур-Султане

Крупный пожар произошел в столице Казахстана, такое сообщение распространила пресс-служба ДЧС Нур-Султана.

Огонь охватил помещение ломбарда и квартиру над ним, на втором этаже жилого дома.

Сигнал о ЧП поступил в 16:35 (13:35 мск). Пожарные выехали на место событий по повышенному номеру вызова.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям, пожар локализован в 16:58", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Огнеборцы спасли одного человека, эвакуировали 15. С пламенем боролись восемь единиц техники и 22 человека из личного состава пожарных подразделений столичного ДЧС.