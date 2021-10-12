Без воды, тепла и света: две коммунальные аварии устраняют в Краснодаре

Во вторник в Краснодаре произошли сразу две крупные коммунальные аварии - часть жителей осталась без света, другие мерзнут без отопления и горячей воды.

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе краевого центра случилось 13.45. Жители домов на улицах Байбакова и Карякина остались без света - около 1,8 тыс человек. Отключение связано с повреждением двух силовых подземных кабелей во время проведения ремонтных работ на ул. Московской.

Работы во восстановлению энергоснабжения могут занять до 7 часов.

Кроме того, в 15.05 стало известно об отключении горячего водоснабжения и теплоснабжения на улицах Невкипелого, Гидростроителей, Автолюбителей, Благоева. Остановка работы котельной оставила без тепла и горячей воды 37 многоквартирных домов и четыре социальных объекта.

Сроки устранения данного ЧП пока не называются.