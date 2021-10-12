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Урожай фундука побил рекорд в Грузии

Урожай фундука побил рекорд в Грузии

В Грузии практически собрали урожай фундука - он оказался рекордным, об этом рассказали в Минсельхозе страны.

"По предварительным данным, собрано, как и ожидалось, до 65 тыс т", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Уточняется, что показатель почти вдвое превысил прошлогодний.

В министерстве пояснили, что такого высокого урожая удалось добиться во многом благодаря поддержке, оказанной государством фермерам. Она включала и техническую помощь.

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Вестник Кавказа

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