Урожай фундука побил рекорд в Грузии

В Грузии практически собрали урожай фундука - он оказался рекордным, об этом рассказали в Минсельхозе страны.

"По предварительным данным, собрано, как и ожидалось, до 65 тыс т", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Уточняется, что показатель почти вдвое превысил прошлогодний.

В министерстве пояснили, что такого высокого урожая удалось добиться во многом благодаря поддержке, оказанной государством фермерам. Она включала и техническую помощь.