В Грузии участились случаи повторного заражения коронавирусом

В Грузии зафиксированы порядка 10 тыс случаев реинфицирования COVID-19, об этом во вторник сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"По последним данным, у нас от девяти до десяти тысяч подтвержденных случаев реинфицирования", - рассказал он на брифинге.

Гамкрелидзе отметил, что в Грузии началась очередная вспышка коронавируса, ухудшены все индикаторы, измеряющие эпидситуацию.

За минувшие сутки в Грузии выявили более 4,7 тыс случаев заболевания - максимум с августа.

"Если мы не сможем повысить показатель вакцинации, пятая волна будет еще сложнее", - уверен специалист.