Чиновник Минобороны продал воинскую часть в Лорийской области

Представителя Минобороны Армении заподозрили в незаконной продаже участка воинской части в Степанаване (Лорийская область), об этом сообщает пресс-служба полиции.

Уточняется, что подозреваемый в марте 2008 года, воспользовавшись служебным положением, незаконно продал территорию бывшей воинской части, обладающую статусом "земель особого назначения", площадью свыше шести гектаров, за 58 млн драмов (порядка $126 тыс).

Затем чиновник из Госкадастра недвижимости на основании этого договора купли-продажи в апреле выписал свидетельство о праве собственности на участок, незаконно сменив его статус на "населенный пункт", передает Sputnik Армения.

В результате государство понесло ущерб в особо крупных размерах - около 122 млн драмов ($250 тыс).

Открыто уголовное дело, оно отправлено в Следственный комитет.