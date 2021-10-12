Россия и Турция подписали документ о взаимном обеспечении безопасности туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подписали документ о совместных действиях на период 2022-2024 годов, пишет РИА Новости.

Программа подразумевает, что Россия и Турция будут оперативно информировать друг друга о возникновении ЧС, угрожающих жизни и здоровью туристов, а также об инцидентах с участием граждан двух стран, на территории одного из государств.

Согласно документу, Москва и Анкара будут содействовать установлению прямых контактов и обмену данными между российскими и турецкими туристическими администрациями и турбизнесом.

Кроме того, Россия и Турции обязуются развивать сотрудничество между инвесторами двух стран в сфере туризма.