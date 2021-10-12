Председателем Постоянного совета ОДКБ стал Виктор Биягов

Председателем Постоянного совета ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) избран Постоянный и Полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов.

Смена председателя совета организации связана с переходом председательства в ОДКБ в 2021-2022 годах от Таджикистана к Армении.

Биягов был избран председателем Постоянного совета во вторник в рамках заседания совета, в котором принял участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Кроме того, Постоянный совет ОДКБ обсудил на заседании подготовку проекта заявления глав МИД государств-членов организации.