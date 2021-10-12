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Путин завтра встретится с главами спецслужб Азербайджана, Армении и других стран СНГ

Путин завтра встретится с главами спецслужб Азербайджана, Армении и других стран СНГ

Российский президент Владимир Путин завтра в режиме видеоконференции встретится с главами спецслужб стран СНГ, такое сообщение распространила пресс-служба Кремля.

В нем говорится, что участники встречи прибудут в Москву на XVII заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, пишет ТАСС.

На мероприятии будут присутствовать директор СВР Сергей Нарышкин, а также главы делегаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Вестник Кавказа

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