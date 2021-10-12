Адвокат: Саакашвили тяжело ходить и говорить

Здоровье экс-президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось, об этом рассказал адвокат Бека Басилая сегодня после посещения подзащитного в Руставской тюрьме.

По его словам, политику сложно передвигаться. "У него распухли ноги. Ему сложно говорить, что указывает на последствия голодовки", - цитирует Басилая "Интерфакс".

Адвокат также заявил, что к Саакашвили необходимо допустить его личного доктора Николоза Кипшидзе: накануне медику запретили посещение оппозиционера в тюрьме.

Напомним, экс-президента задержали в Грузии первого октября, он сразу объявил голодовку и продолжает держать ее.