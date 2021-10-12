Глава ЦБ рассказала о главном уроке коронакризиса

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что коронакризис показал важность наличия запасов капитала.

"Главный вынесенный мной урок, как я уже говорила ранее - нам нужны резервы. Запасы капитала создают пространство для маневра в регулировании", - заявила Набиуллина в ходе открытого диалога в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда.

По ее словам, страны с развивающимися экономиками получили в пандемию большее пространство для маневра - в последние десять лет им удалось создать надежные запасы капитала. "Однако, если их использовать слишком быстро или не должным образом, их можно быстро растерять. Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно – особенно это актуально для такой страны, как Россия, где инфляционные ожидания являются незаякоренными", - подчеркнула глава Центробанка.