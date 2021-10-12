Васо Капанадзе: «Грузия поддерживает территориальную целостность Азербайджана»

Программа Олега Кусова «Диалоги» - это разговор о наиболее интересных событиях на Кавказе. Гостями программы бывают политики, политологи, общественными деятелями, живущие в регионе и знающие ситуацию в своих странах изнутри. Они предлагают свой взгляд на ключевые вопросы, дискутируют, ищут на них ответы.

Гость нынешнего выпуска – грузинский политолог Васо Капанадзе, который представил общую картину, сложившуюся на Южном Кавказе в последнее время. Отвечая на вопросы ведущего, Васо Капанадзе знакомит с позицией Грузии в процессе восстановления территориальной целостности Азербайджана и в отношении масштабного проекта сотрудничества между странами региона «3 + 3».