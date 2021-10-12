Сможет ли "ястреб" Байдена найти общий язык с Россией?

11 октября начался трехдневный визит в Россию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Она уже успела провести переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. В каком русле протекало обсуждение, пока неизвестно. Но ранее Нулланд заявила, что главная тема переговоров - "стабильные и предсказуемые отношения".

Хотя администрация Джозефа Байдена настроена гораздо жестче по вопросам прав человека и активнее поддерживает оппозицию в России, чем предыдущая команда в Белом доме, по стратегическим вопросам она пытается проявить гибкость и найти консенсус. Так, одним из своих первых указов Байден продлил действие договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Затем, 16 июня, Байден в Женеве встретился с Владимиром Путиным, по итогам переговоров было принято совместное заявление о недопустимости ядерной войны.

На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель американский президент подтвердил отказ от санкций против "Северного потока-2". При этом, одобрив ради Германии российский газопровод, проложенный по дну Балтики, администрация Байдена все еще настаивает на том, чтобы пуск "Северного потока-2" не маргинализировал транзитную функцию Украины.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин считает, что приезд замгоссекретаря в Москву обоснован именно этими озабоченностями.

"В результате запуска "Северного потока-2" Украина может потерять финансирование. По оценке экспертов, если не будет перекачки газа, то украинский бюджет будет терять ежегодно 3 млрд евро. Это большая сумма для украинского государства. И здесь, конечно, для Нуланд важно, чтобы через Украину шел транзит газа, чтобы Киев держался на плаву. Для них это важный геополитический проект, который они будут пытаться поддерживать. Поэтому, я думаю, что причина визита - Украина и "Северный поток-2"", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Известно, что Виктория Нуланд – ведущий и чуть ли не единственный специалист (не считая главы ЦРУ) по России в байденовской администрации. Именно она курировала "майдан" на Украине в качестве помощника Джона Керри при Бараке Обаме. Широкой публике она запомнилась тем, как раздавала на главной площади в Киеве печенья противникам режима Януковича.

"США вряд ли откажутся от поддержки Украины. Поэтому на переговорах, в первую очередь, будет затронута именно эта проблематика. Хотя российско-американские отношения масштабны, наверняка, стороны коснутся и региональных проблем, вопросов стратегической стабильности и двусторонних отношений, но именно Украина будет в фокусе внимания", - подчеркнул Блохин.

Стоит отметить, что ввиду "вмешательства России в выборы" и в связи с делом Скрипаля между РФ и США сохраняется дипломатический кризис. Белый дом выслал 60 российских дипломатов, закрыл консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Несмотря на то, что инициатива встречи исходит от американской стороны, американист сомневается в готовности Белого дома к компромиссам, поясняя, что Нуланд – не сторонник нормализации: "Нуланд - ястреб, вся ее биография об этом говорит. Более того, она связана с неоконсервативными кругами в Вашингтоне. Ее мужем является Роберт Каган, известный идеолог, апологет защиты американского доминирования. Из Вашингтона прислали не голубя, а ястреба".

Блохин считает, что диалог необходим, но особых надежд по поводу кардинальных изменений американской политики в отношении Украины у него нет. "Возможно, будут достигнуты тактические договоренности, но в глобальном масштабе вряд ли может что-то измениться. Если бы компромисс был возможен, скорее всего, он был бы достигнут долгое время назад", - добавил эксперт.