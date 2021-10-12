Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана проведут в трех странах ЕС

В октябре в трех странах Европы откроются избирательные пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана, сообщает ИА "Дуне".

Досрочное голосование проведут в двух итальянских городах, а также на Мальте и в Греции. В Турине досрочное голосование состоится 14 октября, во Флоренции и в Афинах - 16 октября. В мальтийском городе Биркиркаре проголосовать за президента Узбекистана можно будет 20 октября.

Кроме того, при посольстве Узбекистана в Риме откроется избирательный участок, на котором свои голоса смогут оставить граждане республики, постоянно или временно проживающие на территории Италии, Греции, Мальты, Сан-Марино и Ватикана.