Мехман Алиев: между Азербайджаном и Ираном есть напряжение, но нет вражды

Напряженность в отношении Ирана к Азербайджану возникла этой осенью прежде всего из-за возобновления переговоров по иранской ядерной сделке в Вене, теперь уже с новым иранским правительством – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал директор агентства Turan Мехман Алиев, подчеркнув, что в ирано-азербайджанских отношениях на самом деле нет вражды.

"Я считаю, что эта история связана с иранской ядерной программой. Дело в том, что Соединенные Штаты и Израиль заявили, что Иран находится в шаге от производства ядерного оружия. Все то время, что США не исполняли СВПД, Тегеран использовал для того, чтобы вплотную подойти к разработке ядерного оружия. И здесь ситуация развивается как на дипломатическом, так и на военно-политическом уровнях", - указал он.

"На дипломатическом уровне Иран готов на переговоры по СВПД, но при условии разблокировки американцами его счетов на $10 млрд, а также снятия антииранских санкций, введенных за последние годы. Тогда переговорный процесс возобновится и стороны смогут прийти к согласию. На военно-политическом уровне Иран допускает, что договориться не удастся – тогда начнется подготовка к военным действиям. И в Тегеране опасаются, что территория Азербайджана может быть использована как возможный плацдарм для нанесения удара по Ирану", - пояснил Мехман Алиев.

"Таким образом, напряженность назревала давно. Не думаю, что она связана только с фурами, которые Азербайджан задерживает на своем участке трассы Герус-Кафан. Здесь есть явная связь с иранской ядерной программой: началось давление на Иран, чтобы не дать ему создать ядерное оружие, и последовала соответствующая реакция", - добавил директор Turan.

Также на поведении Ирана частично сказалась смена правительства. "После смены администрации Тегеран взял за основу своей стратегии внешнеполитическую активность. Иран стал активно проводить консультации с теми странами, с которыми у него есть проблемы: Саудовская Аравия, Пакистан и Турция. Я бы не сказал, что эта линия агрессивная, она просто более активна, при этом общий курс какой был, таким и остается, ведь его определяют не правительство или президент, а Совет безопасности, во главе которого стоит духовный лидер Али Хаменеи", - отметил он.

Мехман Алиев подчеркнул, что между Азербайджаном и Ираном нет неустранимых противоречий. "Многие не совсем понимают, каковы подлинные отношения Азербайджана и Ирана, называют азербайджанцев национальным меньшинством в Иране. Это ошибочная оценка, ведь азербайджанцы были важным фактором в иранской истории", - напомнил директор Turan.

"Между Азербайджаном и Ираном сегодня есть напряжение, но нет вражды. Несмотря на то, что Азербайджан – светская страна, а Иран – исламская, это два очень связанных государства. Поэтому я не ожидаю серьезных эксцессов. Мы никогда за 30 лет не видели, чтобы страны перекрывали друг другу границы, предпринимали какие-то действия, которые могли бы привести к тяжелым последствиям. Сейчас же ничего нет, кроме риторики", - обратил внимание Мехман Алиев.

"Азербайджан – не то направление, где Тегеран должен применять силу. У Ирана есть большие проблемы с Израилем и США, но даже на этом направлении он ничего не может предпринять. Израиль бомбит его военные объекты, а Иран, фактически, ничем не отвечает, поскольку понимает, что если он начнет какие-то действия, которые нанесут урон безопасности США или Израиля, будут предприняты ответные меры. Поэтому Иран ни с кем не собирается вступать в конфронтацию", - заключил он.