Стало известно, кого Россия "разменяла" на Нуланд

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, кто из российских дипломатов смог получить американскую визу в обмен на разрешение Москвы на въезд замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Как сообщает РИА Новости, это и.о. замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов.

"Глава российской делегации в Комиссии по разоружению, ведущий наш представитель на Первом комитете Генассамблеи ООН, заседание которого проходит", - уточнил замминистра.

Он добавил, что российская сторона удовлетворена произведенным "разменом".