Полеты в Баден-Баден обернулись уголовным делом для Сержа Саргсяна

Специальная следственная служба Армении открыла дело по факту полетов одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна на президентском самолете в Баден-Баден. Такое сообщение распространила пресс-служба ССС.

В нем говорится, что координатор "Союза осведомленных граждан" Даниел Иоаннисян представил данные о том, что с 2008 по 2017 год президентский борт выполнил ряд рейсов без служебной необходимости.

Восьмого октября ССС получила материалы для возбуждения уголовного дела от Генпрокуратуры республики. В них содержатся сведения о том, что самолет осуществил ряд рейсов в аэропорт Карлсруэ, конечной целью был город Баден-Баден.

При этом в ряде случаев полеты выполнялись с нарушением установленного порядка, без предварительных письменных заявок из аппарата главы государства.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.308 УК РА (злоупотребление служебными полномочиями).

Напомним, выступая в Национальном собрании 25 августа, депутат от фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян сделал громкое заявление о коррупции в среде прежней власти, упомянув в том числе Сержа Саргсяна, который, как выразился парламентарий, растратил в казино Баден-Бадена $100 млн. В ответ Саргсян подал на Сукиасяна и на аппарат НС в суд.

Ранее, еще до внеочередных выборов в парламент, Саргсян не отрицал, что посещал Баден-Баден, однако утверждал, что преследовал исключительно оздоровительно-культурные цели, "улицы, на которых были казино, он обходил стороной".