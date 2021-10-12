Прививку от коронавируса сделали 30% россиян

Полностью вакцинацию от COVID-19 прошли 43 млн россиян - почти треть населения страны, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По-прежнему, самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких - вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку. Уже 43 млн человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны", - заявил премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По мнению Мишустина, останавливаться на этом нельзя, в России продолжается рост заболеваемости, в реанимации в основном оказываются те, кто не сделал прививку.

"В ответ на быстрый рост (заболеваемости) мы разворачиваем дополнительное количество коек, сегодня их развернуто в стране уже 255 тыс, что на 11% больше, чем на прошлой неделе, 235 тыс коек заняты пациентами", - рассказал глава кабмина.