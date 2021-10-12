Пашинян прилетел к Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел с рабочим визитом в Москву. Об этом написала его пресс-секретарь Мане Геворкян на своей странице в Facebook.

Никаких деталей она на уточнила.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече 12 октября обсудят ход реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января нынешнего года, "а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе".

Помимо этого, главы государств рассмотрят актуальные вопросы развития отношений между Россией и Арменией и взаимодействие Москвы с Ереваном в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, на встрече с Владимиром Путиным Никол Пашинян будет нацелен на попытки перетянуть Россию на сторону Еревана в ее внешнеполитическом балансе на Южном Кавказе.

"Я думаю, что он будет пытаться расширить функции миротворцев в Карабахе и стараться добиться некоего изменения в процессе делимитации границ между Азербайджаном и Арменией при помощи России. Также, скорее всего, пойдет вопрос о закупках оружия, возможно, о приобретении беспилотников, так как российские беспилотники класса "Орион" считаются сейчас лучшими для подавления турецких "Байрактаров". Насколько подобное возможно, пока неясно, но барражирующие боеприпасы, скорее всего, могут быть проданы Армении", - ожидает военный эксперт.

"Так или иначе, было заявлено, что Армения будет строить свои заводы для производства военной техники – в ответ на Шушинскую декларацию, где было декларировано строительство завода беспилотников в Азербайджане. Я думаю, что Армения будет добиваться от России, чтобы та построила ей такое же предприятие, и это может стать одним из предметов переговоров между Николом Пашиняном и Владимиром Путиным", - предположил Александр Артамонов.