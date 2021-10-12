Символическая сборная Северного Кавказа по футболу: версия "Вестника Кавказа"

Северный Кавказ, увы, дал немного футбольных звезд. Единоборства - само собой, а вот командные виды спорта здесь традиционно не очень развиты.

Тем не менее, в надежде, что регион полюбит футбол так, как любят его во всем мире, "Вестник Кавказа" собрал символическую сборную Северного Кавказа. В список вошли игроки, которые выступали в XXI веке, имея прямое отношение к СКФО. Играть наша команда будет по схеме 4-3-3.

1. Владимир Габулов (Владикавказ) - вратарь. Моздок, Алания, ЦСКА, Динамо Москва, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал Тула, Брюгге.

Конечно же, место в воротах займет одна из легенд российского футбола, выходец из Северной Осетии Владимир Габулов. Стать голкипером его побудило нежелание бегать по полю, а также частые игры с младшим братом Георгием. Свой путь в большом футболе начинал в Моздоке, откуда перебрался к московским динамовцам. Позже Габулов был основным вратарем "Алании", заменял Игоря Акинфеева в "ЦСКА".

Когда он был в "Кубани", им заинтересовался тренер национальной команды Гус Хиддинк, доверил ему место в основе в матче с англичанами в 2007 году - и не прогадал. Владимир не раз спас сборную, несмотря на один пропущенный мяч, и Россия одержала историческую победу над Англией, давшую возможность побороться за выход на "бронзовый" чемпионат Европы 2008 года. Дальше Габулов играл в Амкаре, потом вновь перебрался в "Динамо", откуда его пригласили в "звездный "Анжи", затем снова вернулся в "Динамо". Закончить карьеру он решил в бельгийском "Брюгге" в 2018 году.

2. Ризван Уциев (Аргун) - правый защитник. Ахмат/Терек.

Ризван Уциев родом из чеченского Аргуна, воспитанник челнинского КАМАЗа и грозненского "Ахмата" ("Терека"). Всю карьеру играл за команду из Грозного на позиции правого защитника, остается им по сей день, долгое время был капитаном грозненцев. Уциев также принимал участие в нескольких играх в составе второй сборной России.

3. Илья Кутепов (Ставрополь) - центральный защитник. Спартак Москва.

Один из героев чемпионата мира 2018 года, защитник Илья Кутепов родился в Ставрополе. Начал заниматься футболом в школе ставропольского "Динамо" в 7 лет, далее перебрался в академию имени Юрия Коноплева в Тольятти, проходил стажировку в лондонском "Челси", а в 2012 году его подписал московский "Спартак".

В основу Илья попал не сразу. Только с 2015 года он стал привлекаться к играм за москвичей, однако в сезоне 2016/2017 Кутепов стал одним из творцов долгожданного чемпионства "Спартака". В 2018 году он выступал основным защитником сборной на ЧМ в Москве и помог команде дойти до четвертьфинала. 12 декабря 2020 года в матче чемпионата России против "Сочи" провел свой 100-й матч за московский клуб.

4. Али Гаджибеков (Махачкала) - центральный защитник. Анжи, Крылья Советов, Енисей, Нижний Новгород, Чайка, Легион-Динамо.

Один из воспитанников дагестанского футбола, которому удалось застолбить место в основе в "звездном" "Анжи". Али Гаджибеков большую часть своей карьеры провел за клуб из Махачкалы, играя на разных позициях в защите, он даже попробовал себя в нападении. В составе махачкалинцев Гаджибеков брал бронзу чемпионата России, становился финалистом Кубка России. Несмотря на кризис в команде после смены вектора развития и предложения от других клубов, Али остался в Анжи еще на три года. Зимой 2017-го он уйдет в "Крылья Советов", затем в "Енисей", "Нижний Новгород", "Чайку", а потом вернется в родной Дагестан, но уже в махачкалинский "Легион-Динамо".

5. Расим Тагирбеков (Махачкала) - левый защитник. Анжи.

Еще один представитель дагестанского футбола - Расим Тагирбеков, проведший всю карьеру в составе желто-зеленых. Начинал Расим как вратарь, однако затем переквалифицировался в защитника. За "Анжи" выступал с 2002 года на позиции как левого, так и центрального защитника, долгое время был капитаном команды, левой ногой поражал ворота соперника со штрафных, помогал махачкалинцам вернуться в высший эшелон в 2009 году. Левый фланг обороны он застолбил за собой сначала при Юрии Красножане, а затем при Гусе Хиддинке. Расиму, как и Али, удалось застать в "Анжи" Роберто Карлоса, Самюэля ЭтоО и Юрия Жиркова. В 2016 году он принял решение о завершении карьеры.

Отметим, что Тагирбеков стал первым игроком в "Анжи", сыгравшим 100 матчей за клуб на высшем уровне, а также первым капитаном второй национальной сборной в 2011 году.

6. Магомед Оздоев (Грозный) - центральный полузащитник. Локомотив, Рубин, Ахмат, Зенит.

Тройку центральных полузащитников открывает ингуш из Грозного Магомед Оздоев. О нем можно много не говорить: имя его и так на слуху, так как сейчас Магомед активно выступает за сборную России и питерский "Зенит". Родился в Грозном, из-за войны семья перебралась в Ингушетию. Профессиональную карьеру Оздоев начал в "Локомотиве", однако основным игроком не стал. За практикой он отправился в казанский "Рубин", где пробыл 2,5 года. Затем была краткосрочная аренда в "Тереке". В 2018 году Магомед переходит в "Зенит", за который продолжает играть до сих пор. В сборной у футболиста дела идут неплохо, он входит в число основных игроков национальной команды уже несколько лет. У Магомеда также есть своя футбольная школа в Сунже.

7. Алан Дзагоев (Беслан) - центральный полузащитник. ЦСКА.

Если бы не травмы и непростой характер, то этот футболист давно бы мог играть в Европе. Самый талантливый осетин последнего десятилетия - Алан Дзагоев - родился в Беслане. По словам соседей, будущая звезда не давала им спать, постоянно играя в футбол. Путь в спорте он начал во владикавказской школе "Юность" и в Академии имени Коноплева. В 2007-м Алан переходит в ЦСКА, а уже в следующем году он взрывает чемпионат, получает вызов в сборную и звание "самого лучшего молодого футболиста 2008 года". В 2012 году он стал одним из обсуждаемых игроков провального для России Евро-2012, однако потом карьера футболиста постепенно пошла на спад. Постоянные травмы ног мешали Дзагоеву раскрыть талант полностью. Он редко стал появляться в составах ЦСКА и национальной команды, но благодаря рвению Дзага заслужил уважение не только среди тренеров, но и болельщиков.

Стоит упомянуть, что именно Алан финансировал лечение одной из пострадавших в ходе трагических событий в Беслане 2004 года. Об этом стало известно из документального фильма Юрия Дудя "Беслан. Помни".

8. Зелимхан Бакаев (Назрань) - центральный полузащитник. Спартак, Арсенал Тула.

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев может сыграть как в центре, так и на фланге. Но в сборной Северного Кавказа мы дадим ему роль центрального хавбека.

Зелимхан оказался в большом футболе не сразу. Сначала его не взяли в академию "Локомотива", но по настоянию бабушки мальчика вновь отправили в Москву, где в итоге он смог поступить в академию московского "Спартака". Дебютировал в составе красно-белых в сентябре 2015 года, в матче Кубка России. Как и многие молодые футболисты, игроком основы стал не сразу. Огромный толчок его карьере дала аренда в тульский "Арсенал", где Бакаеву удалось раскрыться так, что "Спартак" заинтересовался его возвращением. Первую часть сезона 2019-20 он был на ведущих ролях в московской команде и даже вызывался в сборную России, но пандемия коронавируса негативно сказалась на его игре, да и, по мнению экспертов, Бакаева использовали не в том амплуа, в котором он играл ранее. Все же в итоге Зелимхан вернул себе место не только в основе "Спартака", но и в сборной.

9. Спартак Гогниев (Владикавказ) - нападающий. Динамо, ЦСКА, Алания, КАМАЗ, Краснодар, Урал, Кубань.

Тройку нападения открывает голеадор из Северной Осетии Спартак Гогниев. Выступая безрезультатно за "Динамо", "ЦСКА", "Аланию" и многие другие клубы, Гогниев отлично вписался в игру челнинского "КАМАЗа", откуда потом перешел в "Краснодар". Там с ним случилась неприятная история, которая вызвала много шума в СМИ и в футбольных верхах. Куда удачливей оказался переход в "Урал" (Екатеринбург), где за 98 игр он наколотил 39 голов. Последним клубом в карьере Спартака была "Кубань". Сейчас же Гогниев как главный тренер "Алании" борется за выход команды в Премьер-лигу.

10. Роман Павлюченко - нападающий. Динамо Ставрополь, Ротор, Спартак, Тоттенхэм, Локомотив.

После победы над англичанами Гус Хиддинк говорил, что Роман - это "спящий гигант". Можно с уверенностью сказать, что он не ошибся. Павлюченко мог решить исход матча за несколько минут, а потом просто раствориться на поле. Но, несмотря на неровную игру, он стал одним из любимцев современного российского футбола.

Роман начинал свой путь в ставропольском "Динамо". Затем последовал переезд в Волгоград, где пару лет выступал за "Ротор". Там его заметили представители московского "Спартака". Они купили молодое дарование за 700 тысяч евро. За красно-белых Павлюченко выступал целых пять лет, трижды брав серебро и дважды становясь лучшим бомбардиром чемпионата. В сборной он нередко играл довольно блекло, зато давал результат в самые нужные матчи. Именно его выход на замену принес победу над Англией, а сам Пав забил два мяча. Блеснул Роман и на Евро-2008, где стал лучшим бомбардиром команды. Перейдя в лондонский Тоттенхэм, Роман регулярно выходил на поле и отличался результативными действиями, однако со временем он редко стал появляться в заявке, и в 2012 году принял решение вернуться в Россию, но уже в "Локомотив". Сейчас же Павлюченко выступает на любительском уровне за "Знамя" из Ногинска.

11. Алан Касаев (Турсунзаде) - вингер. Рубин, Кубань, Динамо, Локомотив.

Хоть и Касаев родился в Узбекистане, первые футбольные шаги он начал делать во владикавказском "Спартаке". Затем были игры за "Зенит", "Аланию", "Кубань", но найти себя Алану удалось в "Рубине". Он отлично вписывался в схемы тренера Курбана Бердыева, что позволило ему завоевать не только доверие, но и несколько титулов в составе казанской команды. Успешные отрезки в игровой карьере Алана были и в "Локомотиве", но дальше карьера пошла на спад. Он стал играть за команды из ФНЛ, а в 2020 году и вовсе покончил с футболом.

Тренеры: Станислав Черчесов и Гаджи Гаджиев.

Мы долго думали, кого же назначить главным тренером, и решили попробовать тандем Черчесов-Гаджиев. У Станислава Саламовича серьезный опыт работы с национальной сборной. Гаджиев же может очень хорошо работать в клубах с южным колоритом и умеет выжать максимум из средней команды.

И будем надеяться, что вскоре символическая сборная Северного Кавказа пополнится новыми талантливыми игроками!