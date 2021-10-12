Более 600 школ в России закрыты из-за эпидемиологической ситуации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, что эпидситуация ведет к ограничениям в регионах.

"На сегодняшний день закрыты полностью 605 школ в 25 субъектах и 117 дошкольных учреждений в 22 субъектах", - рассказала Попова.

Рост заболеваемости в стране продолжается уже четыре недели, тенденция к дальнейшему росту сохраняется во всех федеральных округах России, подчеркнула она.

Ограничения для людей старше 65 лет действуют уже в 64 субъектах России, а в 26 регионах введены QR-код.

"Введен контроль на вход по принципу QR-код в обмен на услугу на культурно-развлекательные мероприятия в 26 субъектах, на объекты общественного питания в 22, на спортивные мероприятия в 25 субъектах, в гостиницы в 13 субъектах [РФ]", - отметила Попова.