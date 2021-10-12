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Жапаров отправил правительство Киргизии в отставку

Жапаров отправил правительство Киргизии в отставку

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил правительство республики в отставку, при этом весь кабмин продолжает исполнять обязанности.

В республике будет сформирован новый состав правительства.

"Сменится и глава кабмина. Я предложил кандидатуру Акылбека Жапарова", - сообщил Жапаров в Instagram.

Отмечается, что Акылбек Жапаров - однофамилец, а не родственник президента. Глава кабмина, в соответствии с новой конституцией Киргизии, является также руководителем правительства.

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Вестник Кавказа

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