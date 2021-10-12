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Вакцина "Спутник V" местного производства поступила на внутренний рынок Узбекистана

Вакцина &quot;Спутник V&quot; местного производства поступила на внутренний рынок Узбекистана

Первая партия произведенной в Узбекистане вакцины "Спутник V" отправлена на внутренний рынок, информирует компания Jurabek Laboratories.

Сообщается, что контроль качества препарата осуществляли специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местный регулятор фармпромышленности для контроля качества.

"Мы получили все разрешительные документы из России. Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана была передана первая партия произведенной вакцины "Спутник V" в количестве 130 тыс доз", - приводит слова представителя Jurabek Laboratories РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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