Вакцина "Спутник V" местного производства поступила на внутренний рынок Узбекистана

Первая партия произведенной в Узбекистане вакцины "Спутник V" отправлена на внутренний рынок, информирует компания Jurabek Laboratories.

Сообщается, что контроль качества препарата осуществляли специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местный регулятор фармпромышленности для контроля качества.

"Мы получили все разрешительные документы из России. Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана была передана первая партия произведенной вакцины "Спутник V" в количестве 130 тыс доз", - приводит слова представителя Jurabek Laboratories РИА Новости.