В Крыму увеличивается коечный фонд для больных Covid-19

Более четырех тысяч коек для коронавирусных больных было развернуто в Крыму, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

В этой связи он отмети, что в последнее время на полуострове активно растет количество инфицированных Covid-19. "В связи с этим с понедельника в регионе начали действовать новые коронавирусные ограничения. Вместе с тем продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции", - сказал представитель ведомства, отметив, что в настоящее время коечный фонд доразвернут до 4064 коек в 31 медицинской организации.

Также Лясковский отметил, что повторную иммунизацию прошли 21 806 жителей республики.