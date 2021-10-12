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Мурашко: в реанимацию с коронавирусом стали чаще попадать люди моложе 30 лет

Мурашко: в реанимацию с коронавирусом стали чаще попадать люди моложе 30 лет

Молодость не является защитой от тяжелого течения COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений", - отметил глава Минздрава во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что в России около 13% случаев коронавируса приходится на детей.

Решение о том, чтобы вакцинировать от коронавируса подростков будет принято в ближайшие две недели, рассказал Мурашко.

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Вестник Кавказа

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