Убийц Кеннеди в Грузии могут на 17 лет лишить свободы

В Грузии предъявлено обвинение подозреваемым в убийстве 28-летнего гражданина Великобритании Томаса Кеннеди, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Четверо задержанных обвиняются в убийстве и грабеже, еще один – в несообщении о преступлении. Четверым из них грозит до 17 лет тюрьмы, а пятому фигуранту –до семи лет за недонесение.

Следствием было установлено, что 7 октября 2021 года четверо подозреваемых ограбили и избили в Гори гражданина Великобритании Томаса Кеннеди, а затем сбросили его тело в реку Кура. Также своими планами они поделились еще одному приятелю, который отказался принимать участие в ограблении.

Спустя три дня после убийства полицейские задержали обвиняемых. В настоящее время уголовное дело находится на стадии расследования.

Британец Томас Кеннеди был музыкантом. Его тело было обнаружено 8 октября на берегу реки.