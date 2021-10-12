На Кубани будут обучать экспортеров

В Краснодарском крае стартует программа обучения предпринимателей для поставки продукции на зарубежные рынки, информирует пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что программа начнется 14 октября в Центре поддержки экспорта и Школе экспорта Российского экспортного центра.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, развитие экспорта – одна из приоритетных задач экономики края: в 2020 году регион смог сохранить несырьевой экспорт на уровне 2018 года – $4,3 млрд. "В этом году развитие продолжилось: за полгода экспортировано товаров на 3,86 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем за прошлый год", - сказал он.