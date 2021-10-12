Синоптики поделились с жителями Ставрополья прогнозом погоды

Согласно прогнозам регионального Гидрометцентра, в ближайшие дни на Ставрополье потеплеет до плюс 22 градусов, местами возможны кратковременные осадки.

Завтра, 13 октября, во второй половине дня, местами в регионе пройдет кратковременный дождь с грозой, столбики термометров поднимутся до +22 выше нуля.

В Ставрополе осадков не прогнозируется, однако будет чуть прохладнее - +19 нарудос, ветер с порывами до 14 м/с.