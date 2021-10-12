Штормовое предупреждение объявили в Крыму на двое суток

Циклон придет в Крым в середине рабочей недели, объявлено штормовое предупреждение.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона 13 октября в Крыму ожидаются дожди с грозами, в центральных, южных и западных районах очень сильные дожди; усиление юго-западного с переходом 14 октября на северо-западный ветер 17-22 м/с", - информирует пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

В эти дни жителей и гостей Крыма просят не планировать выездов на природу, не парковать автомобили под деревьями, а также держаться на улице подальше от ветхих строений.