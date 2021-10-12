Россиянин пытался вывезти из Казахстана две тонны бивней мамонтов

В Международном аэропорту Нур-Султана пресечена попытка незаконного вывоза бивней мамонта и рога шерстистого носорога, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

В ходе проверок было установлено, нелегальный вывоз столь ценных артефактов пытался осуществить гражданин России. что гражданин России пытался осуществить вывоз в Китай. Общая стоимость всех частей ископаемых останков мамонтов и носорога составила около 173 млн тенге (почти 30 млн рублей).

"С целью ввоза палеонтологического материала на территорию Республики Казахстан и дальнейшей отправки в КНР в городе Нур-Султане было зарегистрировано ТОО, директором которого назначен гражданин РФ", - сказано в сообщении.

В настоящее время контрабандист задержан и помещен под стражу.