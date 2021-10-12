Крым в несезон: что посмотреть на полуострове осенью

На смену жаркому лету пришла мягкая осень, из года в год радующая крымчан и гостей полуострова своим теплом и невероятной красотой яркой природы. Но если летом основное развлечение в Крыму – купание в море и времяпровождение на пляже, то что же делать тем, у кого отпуск приходится на межсезонье или зиму? Корреспондент "Вестника Кавказа" в Крыму Екатерина Винник рассказывает, чем заняться в Крыму осенью, когда кажется, что курортные города угасли вместе с отсутствием солнца, а море совсем остыло.

Посетить дворцы, замки и дома-музеи

Крым – место, испокон веков притягивающее деятелей культуры, искусства, людей, наделенных политической властью. Здесь сосредоточено большое количество памятников исторического наследия, посмотрев которые, вы не только с пользой проведёте время, но и получите массу положительных эмоций.

Массандровский дворец

Это небольшой по размеру, но заслуживающий статуса ”очаровательный” дворец, находящийся неподалеку от Ялты, чуть выше в горы. Дворец Массандра относят к памятникам архитектуры, выполненным во французском стиле эпохи Возрождения. Начало строительству было положено ещё при Воронцове, а продолжили возведение император Александр III, после – Николай II. По роскошной, живописной территории Массандровского дворца можно прогуляться бесплатно, а посещение основной экспозиции для одного взрослого обойдётся в 400 российских рублей.

Воронцовский дворец

Дворец, о котором наверняка слышал каждый, кто хоть немного интересовался историей Крыма. Это, можно сказать, визитная карточка Южного берега полуострова. Дворец расположился в небольшом городке Алупка, почти круглый год освещаемом ласковым солнцем: здесь вас точно не настигнет хандра. На строительство Воронцовского дворца было потрачено 20 лет и 20 миллионов рублей серебром. На позднем этапе строительства к проектированию был приглашен Эдвард Блор, достроивший Букингемский дворец и шотландский замок Вальтера Скотта. Убранство дворца поражает богатством и роскошью и равнодушным не оставляет никого даже по прошествии времени. Стоимость взрослого единого билета, включающего все экспозиции и выставки, - 1100 рублей, но можно приобрести и билеты исключительно на те экспозиции, которые будут интересны лично вам. Их стоимость колеблется от 100 до 400 рублей.

Музей Пушкина и дача Чехова в Гурзуфе

Дом, в котором располагается музей Пушкина, - одна из старейших европейских построек на полуострове. Время строительства приходится на 1808-1811 годы. Гости этого дома называли его ”воздушным замком” за необычные архитектурные решения. Экспозицию, где представлены предметы быта времен пушкинского пребывания в Гурзуфе, можно посмотреть в шести залах. Говорят, именно здесь, в Гурзуфском заливе, и расположилось то самое пушкинское ”Лукоморье”.

А по прибытии в Гурзуф обязательно нужно посетить и дачу Чехова. Он купил этот маленький домик в январе 1900 года и написал семье: "Я купил кусочек берега с купаньем и Пушкинской скалой около пристани и парка в Гурзуфе. Принадлежит нам теперь целая бухточка, в которой может стоять лодка или катер. Дом паршивенький, но крытый черепицей, четыре комнаты, большие сени. Одно большое дерево - шелковица". С 1987 года дача Чехова является частью Дома-музея Чехова в Ялте.

Побывать на осенней ярмарке и балу хризантем в Никитском ботаническом саду

Никитский ботанический сад – это памятник садово-паркового искусства. Он занимает площадь в 40 га и считается одним из крупнейших в стране хранилищ видового и сортового разнообразия южных плодовых культур. Круглый год здесь, безусловно, есть что посмотреть, начиная от интересных архитектурных решений, заканчивая редкими видами уникальных растений. В 1962 году Никитский сад был награжден Орденом Трудового Красного Знамени СССР. В честь сада даже назвали малую планету в поясе астероидов за № 4480 – ”Никитиботания”.

С 23 октября по 20 ноября, по выходным дням, на территории сада будет проводиться универсальная ярмарка, в которой примут участие народные умельцы и мастера, показывая продукты невероятной красоты. Каждому непременно захочется привезти домой кусочек южнобережного солнца с энергетикой доброжелательных мастеров.

И конечно, в этот же период удастся застать ошеломляющее цветение хризантем. Ежегодно, ориентировочно с середины октября, в Никите проходит ”Бал хризантем”. Это событие известно на весь полуостров: люди со всего Крыма спешат приехать, чтобы полюбоваться яркостью и разнообразием, буйством красок прежде, чем природа погрузится в зимнюю серость. Кроме того, каждый посетитель бала сможет выбрать самую красивую хризантему, на свой взгляд, и проголосовать за "Королеву бала”. Входной билет для взрослого в Никитский ботанический сад обойдется в 300 рублей. Отдельно при желании можно заказать экскурсию, а также за дополнительную плату посетить несколько уникальных экспозиций.

Погрузиться в атмосферу осени на Качи-Базаре

17 октября в Алимовой балке, что в Бахчисарайском районе, пройдет ярмарка Качи-Базар под названием ”Привет, осень!”. Не заскучает никто: ни дети, которых здесь ждут творческие мастер-классы и подвижные игры на свежем горном воздухе, ни взрослые, которые смогут насладиться атмосферой дружбы и единства с замечательными людьми. Традиционно на Качи-Базаре все желающие смогут приобрести ремесленные сыры, домашние хлеба самых разных видов, полезные сладости, пастилу, мёд, травяные чаи. А поклонники необычной одежды и аксессуаров ручной работы будут рады ассортименту изделий из кожи и дерева, дизайнерских вещиц. Можно также полюбоваться предметами для украшения интерьера: керамикой, картинами, эко-текстилем и многим другим. На территории Качи-Базара будет работать фуд-корт с невероятно вкусной едой и согревающими в осенний день напитками. Крымская осень в бахчисарайской долине на Качи-Базаре – это атмосфера добра, уюта и тепла. Ярмарку можно назвать самым атмосферным событием сезона в Крыму.

Это лишь краткий перечень мест и событий, которые будет здорово посетить осенью 2021 года в Крыму. Побывав на полуострове в несезон однажды, вы навсегда полюбите его дружелюбные разгруженные после лета улицы, изобилие окружающих красок, оцените вкус урожая и творения местных умельцев. В Крыму нет времени скучать!