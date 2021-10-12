Лайнеры Red Wings свяжут Ростов с Ташкентом и Стамбулом

Российская авиакомпания Red Wings в ноябре начинает полеты из ростовского аэропорта Платов в Стамбул и Ташкент, - говорится в сообщении донской воздушной гавани.

В Стамбул самолетом компании можно будет улететь уже с пятого ноября – вылет планируется по пятницам в 10:45. Рейсы в Ташкент стартуют с 15 ноября и будут выполняться по понедельникам. Точное время вылета пока неизвестно, - передает "АиФ-Ростов".

Полеты будут выполняться на комфортных авиалайнерах Airbus 320 вместимостью 180 пассажиров, - говорится в сообщении.