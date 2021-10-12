Рябков и Нуланд провели переговоры в Москве

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел переговоры с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Об этом сообщают СМИ.

Как передает ТАСС, встреча дипломатов, проходившая в российском ведомстве, длилась более полутора часов.

Российский замминистра вышел из здания в 12.25, Нуланд покинула его через 5 минут и уехала, не проигнорировав вопросы журналистов.

Напомним, американский дипломат прибыла в Москву накануне, ее визит продлится до 13 октября, запланированы встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации российского лидера Дмитрием Козаком.