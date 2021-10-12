Первоклашек в Казахстане обучат цифровой грамотности

С января 2022 года в школах Казахстана появится новый предмет - цифровая грамотность. Ее будут изучать первоклассники.

"Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учетом возраста детей", – сообщила председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмира Каримова.

Ранее школьники в Казахстане изучали "Информационно-коммуникационные технологии" начиная с третьего класса. Теперь учебные программы по предметам "Информационно-коммуникационные технологии" для 4 класса и "Информатика" для 5-11 классов пересмотрены. Ученики начнут изучать язык программирования Python. В 5-9 классах школьники будут учиться 3D-моделированию и 3D-принтингу. В программу для 10-11 классов вошли такие темы, как IT-STARTUP, виртуальная реальность, ИИ, разработка мобильных приложений, BigData и другие.