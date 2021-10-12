Мошенник-предприниматель похитил 90 млн рублей из бюджета Кабардино-Балкарии

Правоохранители выявили факт мошенничества в особо крупном размере, которое, предположительно, совершил 64-летний бывший гендиректор фирмы, выращивающей зерновые культуры в Кабардино-Балкарии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

По информации оперативников, в августе 2015 года компания потратила свыше 214 млн рублей на создание систем орошения в селе Лесном Прохладненского района.

На основании постановления правительства КБР о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, подозреваемый подготовил пакет документов о фактически понесенных им затратах при создании систем орошения и написал соответствующее заявление в структурное ведомство.

Однако мужчина включил в документы ложные сведения о завышенной стоимости приобретенного материала. В результате на расчетный счет фирмы поступили денежные средства более чем на 90 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, нанеся государству ущерб в особо крупном размере.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".