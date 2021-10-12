Россияне отказываются от долгосрочного планирования – соцопрос

Россияне все чаще отказываются от долгосрочного планирования жизни – такие планы есть лишь у 21% россиян, остальные ограничиваются либо планами на несколько месяцев, либо таких планов у них нет, - показал опрос, проведенный Институтом психологии РАН совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Свою жизнь на несколько лет вперед, планируют лишь 21% россиян, у 31% жителей страны вообще не строят планов и живут сегодняшним днем, 28% планируют свою жизнь на несколько месяцев, 17% отметили, что не строят планов, так как ситуация в стране нестабильна, а 3% затруднились ответить", – передает ТАСС со ссылкой на сайт РАН.

Только 29% опрошенных отметили, что, по их мнению, у России есть долгосрочная цель и ясное направление развития, хотя уверенность в завтрашнем дне чувствуют 51% респондентов. Однако с утверждением о том, что наши дети будут жить лучше нас, согласились лишь 40% опрошенных.

Кризис доверия к социальным институтам у россиян усугубился в результате пандемии коронавируса, а низкое доверие к государству и людям усиливает убеждение в опасности мира, снижает психологическое благополучие и уверенность людей, - уверен заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик: исследование Института психологии РАН, проведенное в апреле 2021 года, показало, что 49% опрошенных россиян убеждены, что живут в мире, который похож на джунгли, где выживает сильнейший.