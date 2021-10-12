Программа туристического кешбэка может быть продлена в России

Российский турбизнес выступил с предложением правительству продолжить финансирование программы туристического кешбэка, пишет ТАСС.

"Просим в этой связи продолжить финансирование программы туристского кешбэка, сфокусировав продажи туров на периоды со второй декады января по апрель и с октября по декабрь, а также разрешив в целях стимулирования ранних продаж реализацию туров по программе на "низкий сезон" будущего года", - говорится в обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Документ подписан президентом Российского союза туриндустрии Андреем Игнатьевым, президентом Национальной курортной ассоциации Александром Разумовым, президентом Российской гостиничной ассоциации Геннадием Ламшиным и президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым.

Представители индустрии не согласны с мнением о том, что программа кешбэка недостаточно эффективна и ведет только к повышению цен на гостиничные услуги. Турбизнес считает, что такая оценка может быть верна только для туров на летний период и новогодние праздники.

Программа кешбэка, отмечается в письме, сделала доступным российским семьям отдых и лечение на отечественных курортах, а также повысила загрузка здравниц в межсезонье.

Финансирование программы кешбэка из средств предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" до 2030 года. Отказ от программы "точно не будет способствовать ни его реализации, ни улучшению инвестиционного климата, ни решению упомянутых выше социально-экономических задач, в частности, восстановлению здоровья нации", подчеркивается в документе.

Ранее аналогичное предложение от Ассоциация туроператоров России получили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Ростуризма Зарина Догузова.