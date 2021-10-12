Магнитная буря достигла Земли

Магнитная буря началась в магнитосфере Земли прошедшей ночью и достигнула среднего уровня, сообщает сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Согласно данным, слабая магнитная буря была зафиксирована в три часа ночи по московскому времени. Далее она толь увеличивалась и 9:00 она достигла среднего уровня.

Достигшее облако солнечной плазмы увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники, влияет на колебания магнитного поля у поверхности Земли, а изменения в магнитосфере видны в виде северных сияний, которые можно увидеть на широтах 60-70 градусов, например, из Санкт-Петербурга (59 градусов) или Мурманска (68 градусов).