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Володин снова стал спикером Госдумы

Володин снова стал спикером Госдумы

Спикером Государственной Думы нового, VIII созыва избран Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Соответствующее решение, вместе с рядом других, законодатели приняли на первом пленарном заседании.

В Госдуме VII созыва председателем также был Володин.

Кроме того, сегодня были зарегистрированы фракции законодательного органа: "Единая Россия" (324 депутата, руководитель - Владимир Васильев), КПРФ (57 депутатов, Геннадий Зюганов), "Справедливая Россия - За правду" (28 депутатов, Сергей Миронов), ЛДПР (23 депутата, Владимир Жириновский), "Новые люди" (15 депутатов, Алексей Нечаев).

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