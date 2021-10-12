Володин снова стал спикером Госдумы

Спикером Государственной Думы нового, VIII созыва избран Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Соответствующее решение, вместе с рядом других, законодатели приняли на первом пленарном заседании.

В Госдуме VII созыва председателем также был Володин.

Кроме того, сегодня были зарегистрированы фракции законодательного органа: "Единая Россия" (324 депутата, руководитель - Владимир Васильев), КПРФ (57 депутатов, Геннадий Зюганов), "Справедливая Россия - За правду" (28 депутатов, Сергей Миронов), ЛДПР (23 депутата, Владимир Жириновский), "Новые люди" (15 депутатов, Алексей Нечаев).