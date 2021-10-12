Дорожные службы Дагестана построят новую дорогу взамен снесенной оползнем

Дорожные службы Дагестана построят новый участок дороги Касумкент – Цмур, снесенный сошедшим оползнем в Сулейман-Стальском районе республики.

"Обрушившийся участок восстановлению не подлежит. Специалисты уже приступили к проектированию новой гравийной дороги, которая будет построена примерно через месяц", - сообщили в пресс-службе ГКУ "Дагестанавтодор", передает "Это Кавказ". Сейчас транспортное сообщение с населенными пунктами осуществляется по объездной дороге, - добавили в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 5 октября оползень разрушил участок автодороги, ведущей к четырем населенным пунктам Сулейман-Стальского района, пострадали около 250 м автодороги местного значения.