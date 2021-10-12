Ребрендинг превратит Mail.ru Group в VK

Группа компаний Mail.ru Group будет переименовала в VK, об этом сообщил гендиректор компании Борис Добродеев.

"Сегодня мы приняли решение о том, чтобы назвать нашу экосистему, нашу группу компаний, VK", - сказал Добродеев в ходе трансляции корпоративного мероприятия.

В прошлом году холдинг представил стратегию развития экосистемы компании, где центральное место отведено социальной сети "ВКонтакте". В связи с этим в компании считают данный ребрендинг логичным.

Холдинг уже вывел на рынок такие продукты как VK ID, VK Combo, VK Mini Apps, VK Pay.

Гендиректор Mail.ru Group пояснил, что исследование показало - не все пользователи знают, что данные продукты относятся к холдингу. При этом бренд VK узнаваем 100% пользователей рунета, соцсетью ежедневно используют почти 70% российских интернет-пользователей.