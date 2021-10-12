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Патриарх Кирилл и Аллахшукюр Пашазаде проводят встречу в Москве

Патриарх Кирилл и Аллахшукюр Пашазаде проводят встречу в Москве

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в данный момент проводят встречу в Москве. Об этом сообщают СМИ.

Как пишет Sputnik Азербайджан, из-за ограничений по коронавирусу журналисты в мероприятии не участвуют.

Напомним, сегодня у патриарха также состоится беседа с католикосом всех армян Гарегином II, а завтра религиозные лидеры Азербайджана, Армении и России проведут трехстороннюю встречу.

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Вестник Кавказа

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