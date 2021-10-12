Россияне рассказали, сколько они спят по ночам

Опрос сервиса HH.ru показал, что спать 6-8 часов в сутки удается менее 60% россиян, пишет РБК.

Согласно рекомендациям врачей, оптимальная продолжительность сна составляет от 6 до 8 часов в сутки, столько спать получается у 59% опрошенных. Меньше шести часов спят 21% опрошенных, дефицит сна наблюдается у юристов, бухгалтеров, административного персонала, PR-специалистов, маркетологов, журналистов, и программистов - почти половину из них спит по 4-6 часов в сутки.

Периодические проблемы со сном есть у 39% россиян, чаще всего опрошенные жаловались на дневную сонливость, трудности с засыпанием и ночные пробуждения.

По мнению россиян, проблемы со сном вызваны стрессом, негативными мыслями и неприятными воспоминаниями, неправильным распорядком дня и нагрузкой на работе, также спать россиянам мешают шум и метеозависимость.

Ранее стало известно, что в период пандемии число жалоб на бессонницу увеличилось почти на 40%.