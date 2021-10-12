В ВОЗ назвали "Спутник V" хорошей вакциной

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан считает, российский противокоронавирусный препарат "Спутник V" является "очень хорошей вакциной".

"Мы надеемся, что "Спутник V" будет одобрен, потому что, судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина", - приводит его слова РИА Новости.

Она также отметила, что процесс одобрения "Спутника V" организацией может быть завершен до конца текущего года.

Напомним, что вакцина "Спутник V" одобрена в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн привитых граждан России.