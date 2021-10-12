Власти Тбилиси решили не экспериментировать с укреплением аварийных зданий

За четыре года мэрия Тбилиси укрепила 365 аварийных зданий, тем не менее, на сегодняшний день в грузинской столице насчитывается около 10 тыс таких домов, что требует другого подхода к решению проблемы, - заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.

Мэрия города разрабатывает конкретные проекты, предусматривающие не укрепление, а полную замену старых строений.

"Восстановление аварийных домов – это не долгосрочный проект. Мы должны начать замену таких строений и обеспечить их жильцов новыми отремонтированными квартирами", – заявил Хмаладзе, передает Sputnik Грузия.

Также будут категорически запрещены какие-либо самовольные пристройки и надстройки, мэрия будет контролировать этот вопрос на законодательном уровне.

Заместитель градоначальника призвал жителей информировать муниципалитет о вмешательствах в опорную конструкцию зданий посредством жалоб и звонков на горячую линию, чтобы тот мог своевременно вмешаться, напомнив, что в строительные регуляции постоянно вносятся изменения, но, по всей видимости, их придется ужесточить вплоть до уголовной ответственности за такого рода нарушения.