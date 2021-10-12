В России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили более 28 тыс новых случаев заболевания. Скончались за сутки 973 пациента - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 28 190 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 146 (7,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 4 699, в Санкт-Петербурге - 2 158, в Московской области - 1 804. В Крыму новых случаев 531(максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 368, в Краснодарском крае - 235, в Дагестане - 121, в Кабардино-Балкарии - 95, в Северной Осетии - 75, в Чечне - 70, в Ингушетии - 64, в Карачаево-Черкесии - 60, в Адыгее - 54.

Суточный прирост составил 0,36%, общее число инфицированных в России достигло 7 832 964 человек.

Выписаны за сутки 20 706 пациентов, за весь период - 6 894 285 человек.

Умерли за минувшие сутки 973 человека с коронавирусом, с начала пандемии - 218 345 человек.