Россия закончит 2021 год инфляционным взрывом

К концу текущего 2021 года инфляция в России может повыситься на 1,6 п.п. – до 7,4% с прогнозируемых ранее 5,8%, - таков новый прогноз Минэкономики России, сообщил глава ведомства Максим Решетников, - пишет "Коммерсант".

Основной вклад в рост цен вносит подорожание продуктов питания, и правительство уже разработало меры по коррекции продовольственной инфляции. В то же время Минэкономики не меняет прогнозы по инфляции и другим параметрам на 2022–2024 годы, а вернуться к показателю в 4% страна должна в конце 2022-го, - отметил министр.

Основной вклад в рост цен на овощи вносит отставание по сбору урожая, поведал Решетников, пояснив: "По данным Минсельхоза на 7 октября, картофеля собрано меньше на 19%, овощей - на 7%. Низкие темпы уборки провоцирует плохая погода и нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений".

В июле Минсельхоз прогнозировал увеличение сбора урожая по картофелю на 5,6% к прошлому году, а по овощам - на 1,7%, что вызвало нетипичное удорожание овощей и фруктов.

"В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% к августу, среднее снижение в 2017-2020 годах - 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь в 2010 году", - подчеркнул министр.

Пока основные проблемы продовольственной инфляции находятся "на стороне предложения", и для расширения предложения Минсельхоз страны разработл план первоочередных мер, о которых будет объявлено в ближайшие дни, - отметил Решетников, добавив, что прогнозы на 2022–2024 годы "и по инфляции, и по другим бюджетообразующим параметрам остаются без изменений".

Ранее Минэкономики уточняло макропрогноз по инфляции в начале июля, в нем были озвучены ориентировочные цифры, и Минфин не согласился с таким прогнозом.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, ситуация объясняется несколькими факторами, в частности, падением доходов населения. "Ввиду снижения доходов население направляло основной бюджет именно на продукты питания. Естественно, торговые сети почувствовали это интенсивное потребление и стали на нем зарабатывать", - прежде всего сказал он.

"Еще один важный аспект – то, что в прошлом году из-за локдаунов и падения экономики многие производители не решались повышать цены. Поэтому, по сути, 2021 год отрабатывает инфляцию 2020 года. Также в текущем году стали расти цены на топливо из-за подорожания нефти, и это тоже сказалось на ценнике всех товаров, включая продукты питания", - сообщил Александр Сафонов.

Также эксперт обратил внимание и на проблемы в аграрном секторе. "Росту цен на продукты питания способствовали локальные события в сельском хозяйстве, когда отдельные виды производства не дали той активности, которой хотелось бы. По совокупности весь этот объем факторов и повлиял в первую очередь на наиболее востребованные товары у населения – на продукты питания", - подчеркнул проректор Академии труда и социальных отношений.

При этом в следующем году инфляция действительно может вернуться к целевому показателю в 4%. "Факторы, о которых я говорил, уже отработаны в 2021 году. Ослабление их действия вкупе с монетарной политикой Центробанка, направленной на снижение инфляции, позволяет ожидать, что инфляция в 2022 году будет в пределах, прогнозируемых Минэкономразвития", - заключил Александр Сафонов.